Carreteras Bloqueadas en México Hoy Sábado 3 de Octubre de 2026

Si vas a viajar por carretera este sábado 3 de octubre de 2026, toma precauciones, ya que algunas vías de México presentan cierres parciales, reducción de carriles y congestión vehicular por accidentes y otras incidencias. Además, las marchas y movilizaciones podrían generar afectaciones en distintos puntos del país.

La Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportan las condiciones de circulación en las autopistas y carreteras, por lo que se recomienda consultar sus avisos oficiales antes de salir.

Revisa las cuentas de @GN_Carreteras y @CAPUFE, anticipa tus traslados y considera posibles retrasos en tu recorrido.

Carreteras afectadas por bloqueos, accidentes y cierres hoy

11:11 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 240, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra semoviente). Maneja con precaución.

11:06 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Libramiento Oriente de Saltillo, km 3, dirección Matehuala. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

10:55 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 358, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

10:28 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, km 80. Registra carga vehicular en las gasas de salida e incorporación a la ciudad de Cuernavaca (Glorieta La Paloma de la Paz), sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

10:22 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 263, dirección Cd. Mendoza. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camión y automóvil). Maneja con precaución.

10:10 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 358, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (salida de neumático de camioneta). Maneja con precaución.

10:08 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Guadalajara - Colima, km 126, dirección Colima. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

09:28 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 47, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

09:18 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 76, dirección Isla. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

09:14 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Carbonera - Puerto México, km 210, dirección La Carbonera. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

Plaza de Cobro Los Chorros, opera de manera normal. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular intensa.

08:59 horas. CARGA VEHICULAR. Libramiento Oriente de Saltillo, km 3, dirección Matehuala. El accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación desde la Plaza de Cobro La Carbonera. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular intensa. Maneja con precaución.

08:54 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 73, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

08:03 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Libramiento Oriente de Saltillo, km 3, dirección Matehuala. Cierre a la circulación por atención de accidente (choque de tracto camión contra barrera metálica).

Por seguridad de las personas usuarias, la Plaza de Cobro La Carbonera permanecerá cerrada en esa dirección.

07:54 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 76, dirección Isla. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de camioneta). Maneja con precaución.

07:51 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 73, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.

07:31 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 57, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

07:28 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Tijuana - Ensenada, km 65, dirección Tijuana. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de camioneta). Maneja con precaución.

07:01 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Libramiento Oriente de Saltillo, km 15, dirección Puerto México. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución

06:51 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 65, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

06:45 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Cuernavaca - Acapulco, registra #neblina a la altura de la Plaza de Cobro Paso Morelos. Enciende tus luces, disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

06:46 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, Plaza de Cobro Esperanza. Carga vehicular en dirección Acatzingo, sin reporte de incidente. Maneja con precaución.

06:43 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán. Registra carga vehicular en dirección Querétaro, sin reporte de incidente. Maneja con precaución.

05:31 horas. En Zacatecas continua cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km. 185+300 de la carretera Guadalajara-Zacatecas, a la altura del Mpio. Cruz Verde, con dirección a Zacatecas. Atienda indicación vial.