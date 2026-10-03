Seguridad

Fiscalía General de Justicia de Sonora Ofrece Medio Millón por Captura de Tres Hombres

La entrega de las recompensas se hará a quien aporte información útil y verídica que permita las localizaciones y capturas

Fiscalía General de Justicia de Sonora Ofrece Medio Millón por Captura de HombresFiscalía General de Justicia de Sonora Ofrece Medio Millón por Captura de Hombres. Foto: FGJES

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