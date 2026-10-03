Fiscalía General de Justicia de Sonora Ofrece Medio Millón por Captura de Tres Hombres

La Fiscalía General de Justicia de Sonora ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos por cada uno de tres hombres buscados por delitos graves.

Se trata de Nolberto Manuel Rivera López, alias “El Nolo”; Fabián Gámez López, alias “El Chabelo”; y Juan Francisco Rivera López, alias “El Pollo”.

Los tres cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por su probable participación en los delitos de homicidio calificado con alevosía y ventaja y asociación delictuosa.

La Fiscalía informó que la entrega de las recompensas se hará a quien aporte información útil y verídica que permita su localización y captura.

Si usted tiene información que ayude a ubicarlos, puede aportarla de manera totalmente confidencial y segura a través de los canales oficiales de la institución, la cual garantiza en todo momento la protección de su identidad.