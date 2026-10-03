Seguridad

Ponchallantas Dañan Cinco Vehículos Sobre la Carretera a Nogales en Zapopan

Los artefactos fueron encontrados a la altura del antiguo retén en La Primavera y provocaron daños en las llantas de varios autos

Al menos 5 vehículos se vieron afectados.Al menos 5 vehículos se vieron afectados. Foto: N+

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Policías y militares aseguraron al menos seis ponchallantas y realizaron una búsqueda en la zona.

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