Ponchallantas Dañan Cinco Vehículos Sobre la Carretera a Nogales en Zapopan

Cinco vehículos resultaron afectados luego de que fueran localizados varios ponchallantas sobre la carretera a Nogales, en el municipio de Zapopan.

Los reportes comenzaron a llegar al número de emergencias 911, por lo que policías municipales y elementos del Ejército Mexicano se trasladaron hasta la carretera que conduce hacia Vallarta, a la altura del antiguo retén, en el poblado de La Primavera.

A su llegada, las autoridades encontraron cinco vehículos con daños en los neumáticos provocados por estos artefactos. Los propietarios recibieron apoyo para cambiar las llantas y poder continuar con su camino.

Durante la intervención, las autoridades lograron asegurar al menos seis ponchallantas. Además, realizaron una revisión por la zona para tratar de localizar más artefactos y evitar que otros vehículos resultaran afectados, aunque no encontraron más.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes colocaron o lanzaron los ponchallantas sobre la vialidad, así como el objetivo de hacerlo.

De los hechos se dio parte al Ministerio Público, quien inició una carpeta de investigación para tratar de establecer cómo fueron colocados los artefactos.