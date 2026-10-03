Accidentes

Dos Elementos de la Guardia Nacional Mueren en Descarrilamiento de Tren en Jalisco

Una mujer resultó herida en estado regular y dos hombres con lesiones leves; se descartó la presencia de materiales peligrosos

Tren se descarrila y deja saldo de dos elementos fallecidos.Tren se descarrila y deja saldo de dos elementos fallecidos. Foto: N+

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El accidente involucró un ferrocrril compuesto por 122 vagones con contenedores de mercancía; también dejó a tres elementos lesionados

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