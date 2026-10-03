Dos Elementos de la Guardia Nacional Mueren en Descarrilamiento de Tren en Jalisco

Un descarrilamiento de un tren compuesto por 122 vagones con contenedores de mercancía dejó como saldo dos elementos de la Guardia Nacional fallecidos y tres más lesionados.

De acuerdo con la información proporcionada, en el accidente perdieron la vida un elemento masculino y una femenina. Además, una mujer resultó lesionada y fue reportada en estado regular, mientras que dos hombres presentaron lesiones leves.

Tras el descarrilamiento se descartó la presencia de materiales peligrosos en los contenedores que transportaba el tren. Elementos de la Guardia Nacional permanecen activos en la zona para atender la emergencia.

Las condiciones de acceso por Tonila han complicado la llegada de los cuerpos de emergencia al lugar. Hasta el momento, personal de Protección Civil de Tonila no ha logrado llegar al sitio.

El descarrilamiento dejó a dos elementos sin vida. Foto: N+

El acceso se realiza mediante vehículos ferroviarios articulados de Ferromex provenientes de Tuxpan y Sayula, utilizados para poder llegar hasta el punto donde ocurrió el accidente.