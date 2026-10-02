Matan a Balazos Bombero de Guadalajara en Tlajomulco de Zúñiga

Las autoridades confirmaron que un hombre asesinado a balazos en la colonia Valle Dorado, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, era bombero activo de Guadalajara.

El hombre fue identificado como Antonio, quien se desempeñaba como bomberos chofer en una de las bases de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.

Antonio, quien tenía 28 años de servicio, fue asesinado cuando estaba descendiendo de su camioneta en el cruce de Valle de Churumuco y Valle de los Robles, donde sujetos lo atacaron con un arma de fuego y le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, arribaron policías y paramédicos, quienes confirmaron que la muerte fue instantánea. Las autoridades colocaron un extenso cordón de seguridad.

Protección Civil y Bomberos de Guadalajara se sumó a la pérdida de quien durante casi tres décadas formó parte de la corporación, asimismo, deseó pronta resignación a su familia.