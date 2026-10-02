Seguridad

Matan a Balazos Bombero de Guadalajara en Tlajomulco de Zúñiga

Un hombre fue asesinado en la colonia Valle Dorado; horas después, las autoridades informaron que se trató de un apagafuegos oficial de la Perla Tapatía

PolicíaMatan a balazos a bombero de Guadalajara en Tlajomulco. Foto: N+

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Asesinato en Tlajomulco: un bombero de Guadalajara, Antonio, fue acribillado al bajar de su camioneta. Las autoridades investigan el caso

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