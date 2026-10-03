Seguridad

Grupo Armado Ataca Bar 'El Nuevo Quijote' en Michoacán; Hay 4 Muertos

Tres personas más resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a diversos hospitales de Zamora

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+