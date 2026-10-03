Seguridad

Caen 21 Durante Operación Enjambre en Chiapas, Entre Ellos Alcalde y Exedil de Suchiapa

El Gabinete de Seguridad confirmó que las detenciones se dieron por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, corrupción y asociación delictuosa.

Jorge Lara y Alexis Nucamendi caen en Operación EnjambreDetención del alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lara, y el exedil, Alexis Nucamendi. Foto: Gabinete de Seguridad
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