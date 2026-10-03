Caen 21 Durante Operación Enjambre en Chiapas, Entre Ellos Alcalde y Exedil de Suchiapa

El Gabinete de Seguridad confirmó que, en el marco de la Operación Enjambre en Chiapas, agentes federales detuvieron a 21 personas, entre ellas el alcalde de Suchiapa, Jorge Lara, de 48 años, y el exedil de la misma localidad, Alexis Nucamendi, de 55 años de edad.

Como parte de este operativo, también aprehendieron al secretario ejecutivo de la policía municipal de Suchiapa, a dos excomandantes y a 15 elementos activos de la misma corporación, así como a una persona vinculada al ámbito judicial.

"Como resultado de diversas líneas de investigación orientadas a identificar redes delictivas y posibles vínculos con estructuras gubernamentales, los agentes de seguridad desplegaron un operativo coordinado e interinstitucional, en el que se realizaron de manera simultánea diversas intervenciones en el municipio de Suchiapa", detallaron las autoridades federales.

En la Operación Enjambre participaron elementos de las Secretarías de la Defensa, Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, agregó el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

El gobierno federal destacó la coordinación con el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, y la colaboración de las autoridades de Chiapas.

La captura de Lara y Nucamendi se realizó durante las primeras horas de este sábado en la calle Primera Sur Poniente, en la colonia San Esteban.

El Gabinete de Seguridad aseveró que a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Estos hechos se registran luego de la aprehensión del exdirector de la policía municipal de Suchiapa, Jesús Antonio 'N', realizada el pasado 29 de septiembre de 2026.

El exmando es acusado del delito de evasión de un detenido, comunicó en su momento el titular de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca.