Seguridad

Detienen al Alcalde y al Exedil de Suchiapa, Chiapas

Fueron aprehendidos en un operativo desplegado este sábado

Jorge Lara y Alexis NucamendiEl alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara, y el exedil Alexis Nucamendi. Foto: Redes sociales
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