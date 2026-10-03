Detienen al Alcalde y al Exedil de Suchiapa, Chiapas

Detuvieron al alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero, y al exedil Alexis Nucamendi Gómez, en un operativo desplegado este sábado.

De acuerdo con las fichas del Registro Nacional de Búsqueda consultadas por N+, el funcionario local y el exmandatario fueron aprehendidos cerca de las 5:30 horas en la colonia San Esteban.

Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial con sede en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos de Cintalapa y Tuxtla, indica el reporte.

La captura de Lara y Nucamendi se da luego de que policías estatales detuvieron al exdirector de la policía municipal de Suchiapa, Jesús Antonio 'N', acusado del delito de evasión de un detenido, informó el titular de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de septiembre, cuando se realizó un operativo donde se aseguraron narcóticos y detuvieron a cuatro personas, entre ellas una mujer. Los detenidos fueron trasladados a la prisión municipal de Suchiapa y fue ahí donde, presuntamente, el director de la policía, Jesús 'N' permitió que uno de ellos quedara en libertad.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, informó alrededor del mediodía que el Gabinete de Seguridad del estado, en coordinación con las autoridades federales, dará a conocer los resultados de las investigaciones, así como la información correspondiente sobre los delitos que se hayan cometido.

"Las investigaciones siguen su curso con responsabilidad y estricto apego a la ley", aseveró a través de una publicación de X.