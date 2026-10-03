Accidentes

Localizan Cuerpo de Guardia de 65 Años tras Lluvia en Avenida El Reliz, Chihuahua

Adrián M. estaba desaparecido desde el pasado lunes y fue encontrado cerca de la Presa El Rejón con huellas de arrastre

Cinta policialLa persona que localizó el cuerpo lo reconoció como su compañero de trabajo. Foto: N+

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Desaparecido tras la tromba en Chihuahua, el cuerpo de Adrián M. fue hallado en El Reliz. Las autoridades investigan las causas de su muerte.

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