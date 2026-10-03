Localizan Cuerpo de Guardia de 65 Años tras Lluvia en Avenida El Reliz, Chihuahua

El cuerpo sin vida de un hombre de 65 años fue localizado en la avenida El Reliz, en las inmediaciones de la Presa El Rejón, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con las primeras indagatorias, se trata de Adrián M., un guardia de seguridad que permanecía desaparecido desde el lunes, después de la tromba registrada en la ciudad de Chihuahua.

La persona que localizó el cuerpo, la mañana de este sábado 3 de octubre, informó a los agentes que conocía a la víctima y que ambos trabajaban como guardias de seguridad, por lo que pudo identificarlo en el lugar.

Las autoridades señalaron que el cuerpo presentaba huellas visibles que hacen presumir que fue arrastrado por la corriente de agua.

Elementos de Seguridad Pública acordonaron la zona donde fue localizado el cuerpo, en un área con abundantes arbustos, mientras que personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado para practicar la necropsia de ley, con la finalidad de determinar oficialmente la causa de muerte.

El hallazgo ocurrió días después de las lluvias registradas en la capital del estado, tras las cuales se reportaron corrientes de agua y diversas afectaciones en distintos puntos de Chihuahua.

PT