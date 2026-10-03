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Baja Sensible de México vs Estados Unidos: 'Chucky' Lozano No Jugará por Lesión

El equipo de Rafa Márquez no podrá contar con uno de los futbolistas de mayor experiencia en su primer clásico ante el acérrimo rival

Hirving Lozano durante un partido de la selección mexicanaHirving Lozano durante un partido de la selección mexicana | Foto: Reuters

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