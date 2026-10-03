Baja Sensible de México vs Estados Unidos: 'Chucky' Lozano No Jugará por Lesión

A tan solo unas horas de que Rafa Márquez dirija su primer clásico de la CONCACAF, se ha reportado que el equipo mexicano tendrá una baja sensible. De acuerdo a información del reportero de TUDN, Mauricio Ymay, Hirving 'Chucky' Lozano está prácticamente descartado para el México vs Estados Unidos de este sábado, debido a una aparente lesión.

La información detalla que el atacante, que actualmente milita en el LA Galaxy de la MLS, no terminó la última práctica de la selección nacional y tiene un problema muscular que le impedirá tener actividad en el partido de esta noche. Ante esta baja, Rafa Márquez tendría que echar mano de otro jugador para suplir al 'Chucky' Lozano, quien se proyectaba como titular.

La selección mexicana finalmente hizo oficial qué le sucede a Lozano. Se trata de una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo, misma que no solamente lo deja fuera para el partido ante Estados Unidos, sino que además lo hará abandonar la concentración del equipo nacional.

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Lozano, de 31 años de edad, no fue parte de la convocatoria de la selección mexicana para el pasado Mundial. Sin embargo, bajo el mando de Márquez, el delantero recibió la confianza de volver al equipo, ahora como uno de los hombres de experiencia. Fue titular en el primer duelo de la Fecha FIFA ante Colombia, en donde tuvo buenos minutos y mostró que aún tiene nivel para jugar con México.

¿Dónde ver el partido México vs Estados Unidos?

El partido de esta noche podrá seguirse en México a través de la señal de Canal 5, así como en ViX y TUDN.

La Selección Mexicana llegará a este compromiso después de empatar sus dos primeros partidos de esta Fecha FIFA, ante Colombia y Perú, ambos con marcador de 1-1. Estados Unidos será su tercer rival durante esta pausa internacional.

El partido entre Estados Unidos y México comenzará a las 8:00 de la noche, por lo que los aficionados podrán prepararse para seguir en vivo una nueva edición de esta rivalidad de la CONCACAF.