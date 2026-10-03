Aseguran Droga en Productos Comestibles Durante Operativo en Mazatlán

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la FGR y el Grupo de Operaciones Especiales de la SSP Sinaloa, aseguraron droga empaquetada en productos comestibles durante un operativo en Mazatlán.

El aseguramiento se realizó el 1 de octubre en un inmueble de la colonia Real del Valle, en cumplimiento de una Orden Técnica de Investigación.

Las autoridades aseguraron 1,250 bolsas de frituras, 330 bolsas de golosinas y 460 barras de chocolate con marihuana, además de 35,726 cigarrillos de diversas presentaciones.

También fueron asegurados 300 cargadores electrónicos, 4 cargadores para armas de fuego y 80 cartuchos.

Lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República en Mazatlán, que continuará con las investigaciones correspondientes.