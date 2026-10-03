Seguridad

Aseguran Droga en Productos Comestibles Durante Operativo en Mazatlán

Entre lo decomisado había 250 bolsas de frituras, 330 bolsas de golosinas y 460 barras de chocolate con marihuana

La mercancía asegurada fue presentada ante las autoridades.Foto: N+

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Autoridades decomisan 35,726 cigarrillos y productos comestibles con marihuana en Mazatlán.

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