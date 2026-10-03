Seguridad

Juez Vincula a Proceso a Dos Detenidos con Fentanilo y Otras Drogas en Sonora

Se trata de Luis y Alfredo "N" quienes fueron detenidos en días pasados en San Luis Río Colorado mientras iban a bordo de una pick up

Incineración de drogas en MéxicoAutoridades incineran drogas en México. En la imagen hacen detección de una droga. Foto: Cuartoscuro

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