Juez Vincula a Proceso a Dos Detenidos con Fentanilo y Otras Drogas en Sonora

Un juez de control vinculó a proceso a dos hombres detenidos en San Luis Río Colorado, Sonora, luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional localizaran en una camioneta un cargamento de fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina y goma de opio.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Luis “N” y Alfredo “N” fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, que posteriormente presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba relacionados con su posible participación en un delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia en San Luis Río Colorado. Elementos de la Defensa y la Guardia Nacional detectaron una camioneta tipo pick-up estacionada en sentido contrario.

Cuando los agentes se aproximaron al vehículo, sus ocupantes emprendieron la huida, aunque fueron alcanzados poco después. Durante la inspección de la unidad, los elementos localizaron un doble fondo entre la batea y la carrocería.

En ese compartimento encontraron diversos paquetes que contenían 33.84 kilogramos de una sustancia que contiene fentanilo, 4.74 kilogramos de heroína o diacetilmorfina, 3.98 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 6.98 kilogramos de goma de opio y 42.56 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina.

Tras la detención, el Ministerio Público de la Federación, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, llevó el caso ante un juez de control y presentó los elementos de prueba recabados durante la investigación.

Luego de analizar los datos aportados por la representación social, el juez calificó como legal la detención y determinó vincular a proceso a Luis “N” y Alfredo “N”.

La autoridad judicial también impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades podrán reunir y presentar nuevos elementos relacionados con el caso.

La FGR señaló que los detenidos son investigados por la posible posesión de las distintas sustancias con fines de comercio.

Como ocurre en cualquier proceso penal, Luis “N” y Alfredo “N” deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

TLS