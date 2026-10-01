Detienen a Tres Hombres con Más de Tres Mil Dosis de Droga en Guanajuato

En diferentes patrullajes, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) lograron la detención y aseguramiento de más de tres mil dosis de droga en los municipios de Uriangato y Yuriria.

De acuerdo a la información de la dependencia de Seguridad, el primer operativo tuvo lugar en colonia Lázaro Cárdenas, donde un hombre fue interceptado y al realizarle una inspección se le encontró una mochila que contenía 74 bolsas con hierba verde y seca, con características de la marihuana, con un peso aproximado de 900 gramos, equivalente a 900 dosis.

El hombre fue identificado como Arturo “N”, de 25 años, originario del municipio de Uriangato. En el mismo municipio, en la colonia Las Misiones, también en Uriangato, un hombre con actitud sospechosa fue detenido y se le encontró una mochila con 76 bolsas que contenían aproximadamente 676 gramos de hierba verde y seca, con características de la marihuana, equivalentes a 676 dosis. Ahí, se identificó como Ubertino “N”, de 22 años, vecino del municipio.

Horas más tarde, ahora en Yuriria, en la comunidad de La Calera, un hombre fue detenido con una bolsa con aproximadamente 570 gramos de una sustancia blanca y granulada, con características del cristal, equivalente a mil 710 dosis. La persona fue identificada como José Manuel “N”, de 34 años.

Los tres hombres como la droga quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes serán los encargados de continuar con su proceso.