Seguridad

Detienen a Tres Hombres con Más de Tres Mil Dosis de Droga en Guanajuato

Los sospechosos caminaban por las calles y llevaban los envoltorios en una mochila

Los detenidos fueron presentados ante las autoridades correspondientes.Foto: @FSPE

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Tres hombres arrestados con marihuana y cristal. Más de 3000 dosis incautadas.

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