Seguridad

¿Quién es el Alcalde de Suchiapa? Fue Detenido por Abuso de Autoridad, Corrupción y Asociación

Fue aprehendido junto con el exedil Alexis Nucamendi y otros funcionarios durante un operativo de seguridad

Jorge Lorenzo LaraJorge Lorenzo Lara, alcalde de Suchiapa, fue detenido este sábado. Foto: X, @GabSeguridadMX

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