¿Quién es el Alcalde de Suchiapa? Fue Detenido por Abuso de Autoridad, Corrupción y Asociación

Jorge Lorenzo Lara Cordero, presidente municipal de Suchiapa, Chiapas, fue detenido este sábado durante un operativo realizado en ese municipio, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades federales señalaron que las detenciones forman parte de la Operación Enjambre y están relacionadas con investigaciones por la posible comisión de delitos como abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

Jorge Lorenzo Lara Cordero es el presidente municipal de Suchiapa para el periodo 2024-2027. Antes de llegar a la alcaldía, se desempeñó como director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Suchiapa durante administraciones anteriores.

Lara Cordero cuenta con estudios de Arquitectura por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Fue coordinador de Jóvenes en Campaña Política, encargado de la Coordinación del Área Cultural de Suchiapa y coordinador de la Fundación "Huellas de Colores".

El Gabinete de Seguridad informó que el alcalde fue uno de los 21 detenidos durante un despliegue coordinado en Suchiapa. En el operativo también fue aprehendido el exalcalde Alexis Nucamendi.

Las acciones derivaron de distintas líneas de investigación para identificar posibles redes delictivas y vínculos con estructuras gubernamentales.

FBPT