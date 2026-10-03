Cornell Promete Más Transparencia tras la Presunta Violación Tumultuaria de una Estudiante

El presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, calificó este sábado de profundamente perturbadora la presunta violación tumultuaria de una estudiante en una casa de fraternidad en 2024 y se comprometió a una mayor transparencia, en medio de la indignación por la forma en que la universidad manejó el caso.

En un mensaje en video de ocho minutos dirigido a la comunidad universitaria, Kotlikoff describió la última semana como una de las más difíciles en la historia de la institución, afirmó que el caso pesará sobre la universidad durante años y reconoció que hay cuestionamientos preocupantes sobre las investigaciones posteriores a la denuncia.

“Me duele el corazón cuando pienso en lo que ella vivió. Esto plantea cuestiones desgarradoras y preocupantes sobre agresión sexual, deshumanización y aspectos de la cultura de las fiestas, el consumo de alcohol y de drogas”, dijo el presidente de Cornell.

Kotlikoff ratificó su respaldo a la revisión independiente del manejo del caso que pidió la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y señaló que el Consejo de Administración de la universidad dará a conocer los detalles la próxima semana. También apoyó la decisión de Hochul de turnar la investigación penal a la Fiscalía General del Estado.

The Associated Press informó que la mujer, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, demandó a la universidad y a siete exestudiantes. La demanda se relaciona con las acusaciones de que fue agredida sexualmente por varios integrantes de una fraternidad en 2024.

El presidente reconoció que Cornell no ha comunicado lo suficiente y que eso ha generado desconfianza. Aunque citó “límites legales y de privacidad reales” sobre lo que la universidad puede revelar, prometió más espacios para que estudiantes, padres y otros miembros de la comunidad dialoguen con los directivos.

“Quiero reconocer algo que puede ser difícil de decir para una institución. No tenemos todas las respuestas, pero estamos comprometidos a investigar y a encontrar las respuestas que nuestra comunidad merece”, afirmó Kotlikoff.

Cornell también apoyará los esfuerzos legislativos para modificar las leyes de Nueva York en materia de agresión sexual, dijo el presidente. El caso reactivó el debate sobre una norma estatal que dificulta procesar agresiones sexuales cuando la persona consumió alcohol o drogas de forma voluntaria, aun si quedó demasiado intoxicada para dar su consentimiento.

El fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, citó esa ley para defender su decisión inicial de no presentar cargos. Explicó que la primera declaración de la mujer ante la policía describía consumo voluntario de drogas y actividad sexual.

Los críticos de la norma, que la llaman la laguna de la intoxicación voluntaria, señalan que distingue entre quienes quedan incapacitados por drogas administradas sin su consentimiento y quienes se intoxicaron por voluntad propia. Hochul se comprometió a impulsar cambios a la ley.

En una audiencia de la asamblea estudiantil realizada el jueves, en la que alumnos expusieron sus preocupaciones y propuestas para mejorar la respuesta de Cornell ante las agresiones sexuales, varios oradores pidieron la renuncia de Kotlikoff. Hochul, cuestionada el viernes en conferencia de prensa sobre si el presidente debería dimitir, no fijó postura y dijo que aún no tenía suficiente información.

Kotlikoff también planteó una revisión a fondo del papel de las fraternidades y hermandades en la vida del campus. Dijo que la universidad consultará a estudiantes, exalumnos y otros sectores para determinar cómo preservar los beneficios de la vida universitaria en estos grupos y, al mismo tiempo, reforzar la rendición de cuentas y la transparencia.

FBPT