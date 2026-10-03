Pronóstico del tiempo

Otro Ciclón Podría avanzar en el Pacífico Frente a México en los Próximos Días

De intensificarse, el fenómeno podría convertirse en tormenta tropical Simón, provocando lluvias en las costas del sur de México

Pronostico de lluvias y oleaje elevado en Baja California SurPronostico de lluvias y oleaje elevado en Baja California Sur. Foto: CONAGUA Clima

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