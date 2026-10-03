Otro Ciclón Podría avanzar en el Pacífico Frente a México en los Próximos Días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila una zona de baja presión en el Pacífico mexicano que tiene un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico para convertirse en el ciclón Simón en los próximos siete días.

Tras el paso de los huracanes Polo y Rachel, en la última semana, Simón se convertiría en el decimoctavo ciclón con nombre de la temporada 2026. La extensa zona de inestabilidad se localiza al sur de las costas de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

Si sus vientos alcanzan la categoría de tormenta tropical, adoptará oficialmente el nombre de Simón.

Aunque por ahora se encuentra alejado del territorio nacional, los modelos de pronóstico sugieren un desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste.

Las autoridades de Protección Civil en estados como Sinaloa ya advierten que futuras trayectorias podrían acercarlo peligrosamente o generar un impacto directo en las costas del occidente del país.

Esta previsión del Servicio Meteorológico Nacional permite monitorear y preparar posibles impactos en el sur de México ante el inicio de actividad ciclónica en la temporada.

Independientemente de que se consolide como huracán, su circulación e interacción con el entorno comenzarán a generar lluvias, nubosidad y fuerte oleaje en los estados del Pacífico mexicano desde este fin de semana.

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Por el momento, el huracán Rachel continúa en territorio nacional. Se ubica a 435 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California, provocando lluvias puntuales muy fuertes en distintas zonas del estado.

Además, se espera oleaje de entre 2 y hasta 4 metros en estados como Baja California Sur, costas de Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Colima.

A las 15:15 horas, el centro del huracán Rachel, ya de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, registra vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de 160 km por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 7 km por hora, alejándose lentamente del país. Sus bandas nubosas generarán lluvias muy fuertes.

Las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de esos estados.

TLS