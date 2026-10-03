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Así se ven 40 Años de Destrucción: La Historia del Volcán Yuhualixqui en Iztapalapa

Cada intento de clausura derivó en amparos mientras el permiso original llevaba décadas vencido

Así se ven 40 Años de Destrucción: La Historia del Volcán Yuhualixqui en IztapalapaEl volcán Yuhualixqui, visto desde una calle de Iztapalapa, con viviendas en sus faldas. Foto: N+

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