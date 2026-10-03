Accidentes

Explota Camioneta con Pirotecnia en Peregrinación de Temascaltepec

Cuatro personas ya fueron dadas de alta; otras serán atendidas en Toluca y la Ciudad de México

Explota Camioneta con Pirotecnia en Peregrinación de TemascaltepecUna camioneta con pirotecnia explotó durante una peregrinación en Temascaltepec. La imagen es ilustrativa y no corresponde al lugar del hecho. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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