Explota Camioneta con Pirotecnia en Peregrinación de Temascaltepec

Una camioneta que transportaba pirotecnia explotó durante una cabalgata en peregrinación que se dirigía de la comunidad de Los Hoyos de Vázquez a San Francisco Oxtotilpan, con motivo de la fiesta patronal. El Ayuntamiento de Temascaltepec informó que una mujer perdió la vida.

Según el Ayuntamiento, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de Protección Civil municipal, con la ambulancia número económico 5366, brindaron atención prehospitalaria y auxilio en el sitio a las personas afectadas.

Un menor de edad, un adulto mayor y una mujer fueron trasladados de urgencia en una unidad municipal al Hospital Municipal de San Sebastián Carboneras, donde recibieron atención para su estabilización inicial. En ese mismo hospital, cuatro personas fueron dadas de alta.

El Ayuntamiento indicó que las personas lesionadas fueron canalizadas a hospitales de Toluca y de la Ciudad de México, adonde serán trasladadas para recibir atención especializada.

La presidenta municipal, Ahimelec Villa Peña, dio a conocer que mantiene seguimiento directo sobre el estado de salud de cada uno de los afectados.

Con información de N+.

CT