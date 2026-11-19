Dos trabajadores identificados como Efraín Vallejo Lozano, de 29 años, y Rutilo Pérez Rivas, de 37 años, ambos con domicilio en la colonia Agustín Millán, fueron rescatados con vida luego de quedar parcialmente sepultados.

Los trabajadores fueron sorprendidos por un desprendimiento de tierra mientras realizaban una obra en la colonia San Cristóbal en la ciudad de Córdoba, cuando el reblandecimiento del terreno habría provocado el derrumbe.

Este percance dejó a los dos hombres atrapados de la cintura hacia abajo, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia. Bomberos de Córdoba, Protección Civil Municipal y dos ambulancias de la Cruz Roja acudieron al sitio y, con apoyo de vecinos, lograron liberarlos.

Tras recibir los primeros auxilios, ambos trabajadores fueron trasladados al centro hospital de la Cruz Roja Mexicana para su valoración médica y finalmente se descartó que tuvieran lesiones graves, ya que solo presentaron golpes leves.