Un joven originario del municipio de Poza Rica, identificado como Allan Adrián Cuevas Loo, se encuentra entre los seis ocupantes que sobrevivieron al accidente de una avioneta registrado en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El percance ocurrió durante las maniobras de despegue de una aeronave tipo Piper PA-46 Malibu, con matrícula XB-MKC, que terminó fuera de la zona de pista, sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde posteriormente se incendió.

De acuerdo con los reportes, a bordo de la aeronave viajaban seis personas, entre ellas el piloto veracruzano de aproximadamente 25 años, otro tripulante y cuatro pasajeros. Los ocupantes lograron sobrevivir y presentaron lesiones que fueron reportadas como leves.

Las autoridades aeronáuticas iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente. Inicialmente, se señaló que la aeronave se dirigía a Poza Rica; sin embargo, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) precisó que su destino registrado era Atizapán, en el Estado de México.