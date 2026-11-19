Este miércoles 18 de noviembre 2026 comenzaron los trabajos de la edición número 33 de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), durante esta jornada se encuentran reunidos los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y China, Xi Jinping.

Este día, luego de tomarse la foto oficial, en la que posó la presidenta Claudia Sheinbaum, los líderes de las dos potencias más importantes del mundo se reunieron en la sala plenaria. Aproximadamente a las 9:47 horas, hora local, se dirigieron a sus asientos uno al lado del otro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Claudia Sheinbaum Participa en Fotografía Oficial de Líderes de la Cumbre APEC en China

De acuerdo con reportes, Xi Jinping comenzó a hablar a las 9:49, hora local, donde dijo que confía en que tras los esfuerzos colectivos, "esta reunión será un éxito rotundo".

Señaló que permitirá a la APEC alcanzar un mayor desarrollo y contribuirá a la paz, la estabilidad y la prosperidad, tanto en esta región como en el resto del mundo.

En tanto, durante su intervención la cual empezó a las 10:18, hora local, Trump destacó la fortaleza de su país. "Estados Unidos ha sido una potencia en el Pacífico durante cientos de años", y agregó que siguen trabajando para promover el crecimiento, la estabilidad, la soberanía, la prosperidad y la paz en toda esa región.

Sobre la inteligencia artificial, Trump señaló que aunque es casi totalmente positiva, tiene aspectos negativos, pero pidió tener cuidado al gestionar "esos aspectos", y reiteró lo que ha dicho en otras ocasiones, "nos oponemos a cualquier tipo de regulación estricta o medida destinada a controlar y sofocar la superinteligencia".

Finalmente Trump concluyó su intervención a las 10:24 horas.

Después de esto, se prevé que en unas horas se lleva a cabo el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia con Vladimir Putin.

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