Un joven originario de Poza Rica, Veracruz, compartió en sus historias de Instagram que la avioneta en la que viajaba realizaba su primer vuelo, horas antes de que la aeronave se desplomara sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca.

Se trata de Alan Adrián Cuevas Loo, de 25 años, quien formaba parte de la tripulación de la aeronave accidentada y sobrevivió al percance junto con otras cinco personas.

De acuerdo con información difundida por medios de Veracruz, el joven publicó grabaciones en sus historias de Instagram en las que hizo referencia a que ese día realizaría el primer vuelo de la avioneta.

La aeronave, un Piper Malibu 46, sufrió un accidente durante su salida del Aeropuerto del Norte y terminó sobre la carretera a Laredo, a la altura del entronque a Salinas Victoria.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Era Primer Vuelo de Avioneta Desplomada en Apodaca, NL

Tras el impacto, la avioneta se incendió y generó una enorme columna de humo negro que fue visible desde distintos puntos de la zona, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con las autoridades de Nuevo León, seis personas viajaban a bordo: dos integrantes de la tripulación y cuatro pasajeros. Estos fueron identificados como David Coronó Cabrero, de 41 años; Alan Adrián Cuevas Loo, de 25; José Luis Villaseñor Sánchez, de 56; Armando Ezequiel Mata, de 42; Carlos Alejandro Castillo Pérez, de 40, y Priscila Guadalupe Carrillo Fragoso, de 36 años.

Los seis sobrevivieron al accidente y presentaron golpes y lesiones menores, sin que se reportaran personas fallecidas ni heridas de gravedad.

La Agencia Federal de Aviación Civil informó que la aeronave tenía como destino Atizapán, Estado de México, y que el percance ocurrió durante la maniobra de despegue.