Seguridad

Colectivo Marcha en la Ciudad de Puebla contra Presuntas Denuncias Falsas

Familiares de personas detenidas que en sus palabras fueron 'acusados injustamente' se movilizaron por el Boulevard 5 de Mayo de la capital poblana

Marcha Colectivo Nacional Personas Inocentes Boulevard 5 de Mayo Puebla Denuncias FalsasPersonal de la FGE Puebla atendió a los manifestantes. Foto: N+

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Manifestantes en Puebla demandan justicia por presuntas acusaciones injustas. La FGE atiende a familiares, pero ellos prometen seguir luchando.

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