Colectivo Marcha en la Ciudad de Puebla contra Presuntas Denuncias Falsas

Integrantes del Colectivo Nacional de Personas Inocentes marcharon por el Boulevard 5 de mayo de la capital poblana, desde la altura de la calle 10 poniente, hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Dicha movilización fue realizada la tarde de este sábado 3 de octubre de 2026 por familiares de personas detenidas, quienes en sus palabras fueron ‘acusados injustamente’ pidiendo justicia por ellos y su liberación.

Carolina, integrante del colectivo y familiar de una persona señalada por feminicidio, afirmó que en la mayoría de los casos existen dictámenes contradictorios y exigió revisión imparcial de cada uno de los expedientes.

Los manifestantes pidieron a las autoridades que brinden atención continua para quienes enfrentan procesos legales que consideraron injustos y adelantaron que insistirán hasta obtener respuestas.

Cabe destacar que los participantes de la marcha sí fueron atendidos por personal de la FGE Puebla, ya que los iban pasando a sus instalaciones por cada caso para brindarles información acerca de las investigaciones en curso.

Por último, los manifestantes aseguraron que regresarán a las oficinas de la dependencia las veces que sean necesarias hasta que cada uno de los expedientes quede esclarecido.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ