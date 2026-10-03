Tractocamión que Trasladaba Aceite se Incendia en la Carretera Cajeme - Guaymas en Sonora

Un tractocamión que trasladaba aceite para vehículo ardió en llamas en el km 43 de la carretera Cajeme - Guaymas, durante la mañana de este sábado.

De acuerdo con el reporte preliminar, la unidad de carga pesada se incendió alrededor de las once de la mañana, cuando transitaba a la altura del Vícam.

Bomberos de la localidad se hicieron cargo de sofocar el incendio mientras que elementos de Guardia Nacional prestó apoyo para agilizar el tráfico en la zona, sin que se hayan presentado personas lesionadas.