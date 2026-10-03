Accidentes

Tractocamión que Trasladaba Aceite se Incendia en la Carretera Cajeme - Guaymas en Sonora

La unidad de carga pesada se incendió cuando transitaba a la altura del Vícam

Incendio de Tracto Camión en Carretera GuaymasIncendio de Tracto Camión en Carretera Guaymas. Foto: elreporterosonorense

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