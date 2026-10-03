Accidente Deja Dos Hombres Calcinados en Autopista Cuacnopalan-Oaxaca de Puebla

Dos unidades de carga se impactaron entre sí y después se incendiaron sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca en los carriles con dirección al municipio poblano de San Salvador El Seco.

De acuerdo con los primeros reportes, dentro de los tráileres quedaron atrapados sus respectivos conductores, perdiendo la vida durante el siniestro y siendo hallados calcinados por los cuerpos de emergencias.

Al lugar del accidente acudieron elementos de Bomberos del Estado y corporaciones de las demarcaciones de Chalchicomula de Sesma, Esperanza y San José Chiapa, quienes trabajaron para sofocar el fuego.

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Durante la emergencia también se reportó presencia de personas realizando rapiña de loseta y lechuga, mercancía que transportaban los tractocamiones y que habían quedado esparcidas en la carpeta asfáltica.

Por esta razón, en apoyo a las labores de seguridad y atención del accidente acudieron elementos de la Guardia Nacional división Carreteras y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Asimismo se le dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para que se encarguen de los levantamientos de cuerpos e inicien con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Con información de N+

GMAZ