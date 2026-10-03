Accidentes

Accidente Deja Dos Hombres Calcinados en Autopista Cuacnopalan-Oaxaca de Puebla

El choque entre dos tractocamiones provocó que ambas unidades de carga se incendiaran, quedando los operadores atrapados en su interior

Accidente Choque Tráileres Incendio Dos Muertos Calcinados Autopista Cuacnopalan Oaxaca PueblaLa circulación se encuentra cerrada con dirección a San Salvador El Seco. Foto: X @Thermokineros

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Dos conductores pierden la vida calcinados tras choque de tractocamiones en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca. La Guardia Nacional y SSP aseguran la zona. Infórmate sobre las investigaciones en curso.

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