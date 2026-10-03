Choque Múltiple Afecta Circulación Vehicular en Periférico de Puebla

Dos automóviles, una camioneta de carga y una motocicleta estuvieron involucrados en un choque múltiple ocurrido sobre el Periférico Ecológico, a la altura de la ciudad de Puebla.

El accidente que afectó parcialmente la circulación vehicular de uno de los carriles del tramo carretero, tuvo lugar frente a la colonia Bosques de Chapultepec, con sentido a la colonia Clavijero.

Al lugar de los hechos arribaron cuerpos de emergencias para abanderar la zona, atender a los ocupantes, y retirar las unidades siniestradas. Hasta el momento se desconoce el número de lesionados.

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De acuerdo con algunos automovilistas, una segunda motocicleta habría caído del puente donde ocurrió el choque, sin que hasta ahora la versión haya sido confirmada por las autoridades, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles de lo ocurrido.

En otro caso, la noche del viernes 2 de octubre de 2026, una motocicleta y un vehículo chocaron sobre la Calzada Zavaleta, en el municipio de San Andrés Cholula.

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El conductor de la motocicleta resultó lesionado, siendo atendido por elementos de Protección Civil del estado de Puebla, quienes tras valorarlo dijeron que no era necesario un traslado hospitalario.

Por último, los cuerpos de emergencias realizaron el retiro de las unidades siniestradas y realizaron la mitigación de riesgos para la población, reabriendo la circulación vehicular de la vialidad.

Con información de N+

GMAZ