Accidentes

Choque Múltiple Afecta Circulación Vehicular en Periférico de Puebla

Tres vehículos y una motocicleta se vieron involucrados en la carambola a la altura de la colonia Bosques de Chapultepec de la capital poblana

Accidente Choque Múltiple Periférico Ecológico Colonia Bosques de Chapultepec PueblaEl accidente ocurrió a la altura de la colonia Bosques de Chapultepec. Foto: Alberto Tejeda

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Accidente en Periférico Ecológico de Puebla: vehículos y motocicleta chocan, tráfico afectado. Autoridades aún investigan. Sigue la noticia.

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