Accidentes

Bomberos Atienden Fuga de gas en una Pipa en la Colonia Juárez

El personal de emergencias acudió al cruce de Hamburgo y Burdeos, en la alcaldía Cuauhtémoc, para controlar la situación

Fuga de gas en pipa en la colonia JuárezUna pipa tuvo una fuga de gas en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Foto: N+

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