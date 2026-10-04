Bomberos Atienden Fuga de gas en una Pipa en la Colonia Juárez

Una pipa que transportaba oxígeno líquido registró una fuga de gas este sábado en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, lo que movilizó a los servicios de emergencia en la zona.

El incidente se registró en las calles Hamburgo y Burdeos. El jefe vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, informó a través de redes sociales que atienden el reporte en la zona.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y ambulancias de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc.

Personal de Bomberos informó que la nube observada en la zona se originó como parte del proceso de abastecimiento de oxígeno. Este fenómeno corresponde a una expansión adiabática, que ocurre cuando un gas se expande y aumenta su volumen sin intercambiar calor con el entorno.

Las autoridades indicaron que la situación no representaba peligro para la población y que no se tenía reporte de personas lesionadas o atrapadas.

Bomberos permanecieron en el lugar para controlar y supervisar la situación relacionada con la pipa, mientras los demás cuerpos de emergencia mantuvieron presencia preventiva en la zona.

FBPT