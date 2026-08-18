Dos Jóvenes Detenidos por Presunta Privación de Libertad en Hermosillo, Sonora

Una agresión con machete, privación de la libertad y robo de dos teléfonos celulares así como un vehículo, derivó en la detención de dos jóvenes la madrugada del lunes al norponiente de Hermosillo, quienes además deberán responder por los delitos de lesiones y portación de arma prohibida.



Los detenidos son Miguel Antonio “N”, de 23 años, y Kevyn Obed “N”, de 18, quienes fueron interceptados alrededor de las 04:30 horas, luego de que policías detectaron un Chevrolet Onix, gris plata, circulando a exceso de velocidad por Perimetral Norte y Quiroga.



Al notar la presencia de la patrulla, el conductor aceleró hacia el poniente hasta llegar al callejón Mercedes, donde ambos descendieron del vehículo y huyeron a pie.



Los jóvenes fueron alcanzados en las calles Castilla y Verdiales, en el fraccionamiento Puerta Real IV etapa. En el automóvil se encontraba el propietario, de 23 años, quien presentaba una lesión en la cabeza y una herida cortante en la pierna izquierda.



El afectado relató que, después de salir de un bar y cuando se disponía a abordar su vehículo, los jóvenes se acercaron, lo agredieron con un machete de aproximadamente 30 centímetros y lo despojaron de dos teléfonos celulares.



Posteriormente, lo subieron a la parte trasera del automóvil y le advirtieron que lo llevarían a la colonia La Cholla para dejarlo ahí.



Los detenidos y el arma fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora, mientras que el afectado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.