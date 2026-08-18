Seguridad

Dos Jóvenes Detenidos por Presunta Privación de Libertad en Hermosillo, Sonora

Una agresión con machete, privación de la libertad y robo de dos teléfonos derivó en la detención de dos jóvenes la madrugada del lunes al norponiente de Hermosillo.

Dos Jóvenes Detenidos por Presunta Privación de Libertad en Hermosillo, SonoraDos Jóvenes Detenidos por Presunta Privación de Libertad en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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