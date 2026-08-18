Seguridad

Sujeto es Lesionado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo

Presuntamente dos hombres armados fueron responsables de lesionar a un sujeto con arma de fuego en la colonia Solidaridad, al norponiente de Hermosillo, Sonora.

Sujeto es Lesionado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en HermosilloSujeto es Lesionado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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