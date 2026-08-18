Sujeto es Lesionado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo

Un sujeto identificado como Aarón, de 37 años de edad, resultó lesionado tras tras un ataque con arma de fuego la mañana de este martes en un domicilio de la colonia Solidaridad, al norponiente de la ciudad de Hermosillo.



La agresión ocurrió alrededor de las 08:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Nudo Mixteco, casi esquina con Sierra Colorada, por lo que se activó Código Rojo y elementos de la Policía Estatal acudieron como primeros respondientes localizando al hombre herido.



Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar a brindar los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a Aarón a un hospital público para recibir atención médica de urgencia. De acuerdo con testigos, los responsables fueron dos sujetos que huyeron a bordo de un sedán gris, al parecer marca Chevrolet.



En el lugar fueron localizados cuatro cartuchos percutidos de arma corta y un chaleco balístico, mientras que los agresores no fueron ubicados en el operativo desplegado en el sector.



Vecinos señalaron que el domicilio es considerado un presunto punto de venta de narcóticos y en el mismo sitio, meses atrás un hombre fue ejecutado.