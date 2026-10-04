Deportes

México Pierde 3-0 en Partido Amistoso Contra Estados Unidos

La Selección Mexicana fue goleada por 3-0 en el clásico de la CONCACAF, en la primera derrota de Rafael Márquez como Director Técnico del Tricolor

MéxicoMéxico cerrará la fecha FIFA ante Chile en Los Ángeles, donde habrá que evaluar los ajustes. Foto: Reuters.

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