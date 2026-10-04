México Pierde 3-0 en Partido Amistoso Contra Estados Unidos

En una noche para el olvido, la Selección Mexicana fue goleada 3-0 por Estados Unidos con dos errores de Raúl "El Tala" Rangel y uno más de Diego Campillo, en la primera derrota de Rafael Márquez al frente del combinado nacional.

El partido 80 del llamado clásico de la CONCACAF quedó sellado por una defensa endeble, pese a que el Tricolor arrancó con ímpetu el encuentro disputado en Glendale, Arizona.

Selvin Brown Jr., el silbante central, no agregó más minutos al tiempo regular y no tenía mucho caso, pues el marcador estaba decretado.

Unos 20 minutos antes del final, al 67, Mateo Chávez fue expulsado, dejando a México con 10 en la cancha y sin mayores posibilidades de buscar el gol de la honra. El árbitro hondureño mostró la roja al defensor del AZ Alkmaar, quien perdió la cabeza y pegó doble cachetada a Sebastian Berhalter, luego de que éste último lo empujó por una falta a Yunus Musah.

Las cosas no pintaban tan bien para la Selección Mexicana desde antes del partido amistoso, pues se informó a última hora que Gilberto Mora sería baja, debido a que no estaba recuperado por problemas en el tobillo, por lo que decidieron no arriesgarlo. La joven promesa del futbol mexicano se quedó en la banca, al igual que Hirving "El Chucky" Lozano, desde donde sufrieron el penoso desempeño de sus compañeros.

El primer villano de la noche fue Santiago Giménez, quien falló dos veces ante el arco defendido por Diego Kochen. El resto del partido, el "Chaquito" solo destacó por sus encontronazos con los rivales, lejos del área y sin mayores oportunidades.

Durante los primeros 25 minutos, México jugó con solidez y orden que resultaron estériles. Nuevamente, el Tri volvió a padecer la falta de ingenio en el último tercio.

Cuando iban tres minutos, tras un pase de Luis Romo, y luego de que el defensa estadounidense regaló el balón, Roberto Alvarado metió un pase al delantero del Porto, quien abanicó y se perdió la primera. Los dirigidos por Márquez mostraban intensidad y recuperaban muy rápido.

Los estadounidenses batallaron para armar jugadas en el campo rival y no conectaban tres pases seguidos en la línea ofensiva, pero al minuto 28 aprovecharon un resquicio por el sector derecho para elaborar el primer gol.

Tras tejer una jugada con Alexander Freeman, Giovanni Reyna se coló al área mexicana para lanzar un centro; al portero Rangel se le escapó la pelota que quedó servida para que Julian Hall pusiera el 1-0. El arquero de Chivas no supo si meter las manos o ir con el pie y le rebotó el esférico.

Casi al final del primer tiempo, al 43', "El Chaquito" Giménez tuvo la segunda. El atacante mexicano la mandó por un lado del arco a pesar de quedar sin marca en el área chica después de que Kochen rechazó un potente disparo de Luis Romo. El Tricolor se fue al descanso con la derrota y se esperaban cambios para intentar la igualada.

En los dos ensayos anteriores ante Perú y Colombia, Márquez hizo cambios hasta después del minuto 60, en esta ocasión realizó dos modificaciones en el entretiempo. Para resanar el costado izquierdo ingresaron el lateral Mateo Chávez y el mediocampista Luis Chávez.

Kochen, arquero estadounidense de 20 años, jugó por primera vez como titular y se lució al 58' al desviar por encima del travesaño un potente remate de volea de Roberto Alvarado, en una pelota que derivó de rebotes por un mal centro de tiro libre enviado por Luis Chávez, cuyos cobros de esta noche fueron pésimos.

Al 63', "El Tala" Rangel coronó sus fallas para dar el 2-0 a Estados Unidos, después de que la pelota le llegara para evitar la contra estadounidense. El guardameta recibió el balón y quiso mandar un pase de vuelta a Diego Campillo, jugando fuera de su área, pero Cavan Sullivan lo interceptó y definió por arriba con un disparo a más de 25 metros de distancia del arco desprotegido.

Los jugadores mexicanos se acercaron al portero para animarlo y el público del estadio State Farm intensificó el grito homofóbico.

El partido se volvió más difícil y nuevamente apareció la pesadilla del "dos a cero", un marcador que los estadounidenses han vuelto grito de batalla porque así se han impuesto en otros clásicos, incluidas eliminatorias, finales y en los octavos del Mundial 2002.

Si había que remar contracorriente por ir perdiendo a falta de media hora de juego, Mateo Chávez hizo gala de un error de inmadurez y descargó su frustración en una falta por la banda. Berhalter llegó a reclamarle y en el afán de quitarse los brazos del rival lo golpeó en el rostro, a pocos metros del árbitro. Las bancas reaccionaron y hubo minutos de empujones, pero no pasó a más.

Diego Campillo puso la cereza del pastel de fallas al minuto 85. El defensor de Chivas dejó entrar a la italiana un pase retrasado de Ákvaro Fidalgo. Malik Tillman aprovechó el gesto de confianza en los límites del área grande y superó al zaguero en velocidad para colgar la pelota en el ángulo de Rangel con un disparo fulminante.

Estados Unidos contuvo al rival y generó un par de ocasiones de peligro pero no marcó el cuarto gol de milagro. El árbitro sonó su ocarina y terminó sin añadir minutos extra en un gesto piadoso para la Selección Mexicana.

Así concluyó la primera victoria de Mauricio Pochettino ante México, desde que el argentino asumió la dirección técnica de la escuadra de las barras y las estrellas, en 2024. El sudamericano perdió sus dos enfrentamientos previos ante el Tricolor: un amistoso y la final de la Copa Oro 2025.

El martes 6 de octubre, México cerrará la fecha FIFA ante Chile en Los Ángeles, donde habrá que evaluar los ajustes para ir por el primer triunfo en la era de Rafa Márquez, quien acumula dos empates (ante Colombia y Perú) y la humillante derrota de esta noche ante el acérrimo rival de la región.

Con información de AFP

ASJ