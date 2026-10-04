Accidentes

Mujer Muere Atropellada por Camión de Personal en Apodaca, Nuevo León

Persona de la tercera edad perdió la vida arrollada por un transporte en Apodaca.

Mujer muere arrolada.Mujer muere arrolada. Foto: N+

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Mujer arrollada por camión tras ser impactada por camioneta. Conductor detenido.

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