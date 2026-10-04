Mujer Muere Atropellada por Camión de Personal en Apodaca, Nuevo León

Dos mujeres perdieron la vida tras ser atropelladas en hechos distintos registrados durante las primeras horas de este sábado en municipios de Nuevo León.

El primer caso ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana sobre la carretera Agua Fría, en los límites de Apodaca y Salinas Victoria, a la altura de la calle Magnolia, en la colonia Artemio Treviño.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer intentaba cruzar la vialidad cuando fue embestida por un camión de transporte de personal.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Mujer Arrollada por Camión de Transporte de Personal en Apodaca

Tras percatarse del accidente, el conductor detuvo la unidad y solicitó apoyo médico. Sin embargo, al llegar al sitio, elementos de Proximidad localizaron a la víctima debajo del camión, a la altura de la puerta de ascenso, y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El chofer declaró que una camioneta gris habría atropellado primero a la mujer, proyectándola contra el camión, para posteriormente escapar del lugar.

El conductor del transporte fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de deslindar responsabilidades y establecer las circunstancias del accidente, así como de localizar la camioneta involucrada.

En otro hecho, ocurrido en Guadalupe, una mujer identificada por vecinos como “Doña Paulina” murió tras ser atropellada en el cruce de las calles Doctor Alfredo González y Francisco Villa, en la colonia 31 de Diciembre.

Según los primeros informes, la conductora de una camioneta, identificada como Norma Treviño, circulaba de oriente a poniente por Doctor Alfredo González y, al dar vuelta hacia el sur para incorporarse a Francisco Villa, no se habría percatado de la presencia de la mujer.

La conductora fue detenida por elementos policiacos y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará las responsabilidades correspondientes.