Seguridad

¿Qué Pasó en Atotonilco de Tula? Ayuntamiento Condena Agresión Contra la Presidenta Municipal

Pobladores de La Cañada irrumpieron en el Palacio de gobierno en donde agredieron a la alcaldesa Yocelyn Tovar Mendoza

Yocelyn Tovar MendozaYocelyn Tovar Mendoza, alcaldesa de Atotonilco Tula, Hidalgo. Foto: FB/ Yocelyn Tovar Mendoza

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