¿Qué Pasó en Atotonilco de Tula? Ayuntamiento Condena Agresión Contra la Presidenta Municipal

Un grupo de habitantes de la comunidad de Cañada ingresó por la fuerza a la Presidencia Municipal de Atotonilco de Tula, Hidalgo, para manifestar su inconformidad por la presunta exhumación de cuerpos de un panteón de la localidad.

La presencia de los pobladores generó momentos de tensión al interior del edificio público, hasta donde se desplegaron elementos de la Policía Municipal para contener la situación.

De acuerdo con los reportes disponibles, el conflicto tendría como origen una diferencia relacionada con el uso del cementerio comunitario de Cañada. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer públicamente todos los detalles sobre el origen de la disputa ni las circunstancias que llevaron a los habitantes a acudir directamente a la Presidencia Municipal.

En medio de la situación, comenzaron a circular imágenes del ingreso violento al inmueble por parte de pobladores.

Horas después, el Ayuntamiento de Atotonilco de Tula difundió un comunicado en el que se pronunció sobre los hechos y condenó lo que calificó como actos de violencia y amenazas contra la presidenta municipal, Yocelyn Tovar Mendoza, sus dos hijas menores de edad y servidores públicos que se encontraban en las instalaciones.

Según la versión del gobierno municipal, alrededor de las 13:00 horas un grupo de personas se presentó en las oficinas de la Presidencia y, de acuerdo con lo observado en medios digitales, actuó de manera “agresiva y violenta” contra quienes se encontraban en el lugar.

El Ayuntamiento sostuvo que la administración mantiene una política de apertura hacia la ciudadanía y puso como ejemplo los llamados “Viernes Ciudadanos”, mediante los cuales, señaló, se atienden directamente las demandas de la población.

En su posicionamiento, el gobierno municipal afirmó que el respeto a la ley y la legalidad son ejes de su administración y rechazó que la violencia o las amenazas puedan colocarse por encima de los mecanismos institucionales para resolver diferencias.

El Ayuntamiento aseguró que la agresión no solamente habría afectado a servidores públicos, sino que también habría vulnerado los derechos de las niñas que se encontraban en las instalaciones.

Esta tarde, Rodrigo Ángeles, director de Gobernación de la Región de Tepeji, atendió a pobladores de la comunidad de La Cañada, tras el bloqueo de la carretera Jorobas-Tula, a la altura de la comunidad de Progreso.

De acuerdo con reportes locales, los pobladores acusaron que fueron exhumados los cuerpos de familiares que se encontraban en el panteón municipal en donde, presuntamente, se prevería la construcción de Viviendas del Bienestar.

Tras una conversación, acordaron reunirse el próximo martes 6 de octubre con el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna.

La administración municipal llamó a resolver las diferencias y desacuerdos mediante el diálogo y las instituciones, al tiempo que reiteró su disposición a mantener abiertas las puertas de la Presidencia para atender a la ciudadanía.

El Ayuntamiento concluyó su posicionamiento con una condena a los hechos de violencia y sostuvo que las diferencias deben resolverse por la vía de la legalidad y el respeto mutuo.

TLS