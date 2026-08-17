El Colectivo Madres Buscadoras de Sonora Marchará Pacíficamente en Hermosillo, Sonora

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó que el próximo domingo 30 de agosto marcharán por las calles de Hermosillo, para recordar a las miles de personas que se encuentran en calidad de desaparecidas en la entidad.



El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y el colectivo aprovecha la fecha para realizar una marcha pacífica, recordando a los familiares que están buscando.



La cita es a las 6:30 de la tarde, iniciando en la Plaza Emiliana de Zubeldía, para luego partir hacia el sur por la calle Rosales y terminar en la Catedral Metropolitana de Hermosillo, donde se realizará un acto de memoria y se ofrecerá misa.

Se está solicitando portar playera blanca, si se tiene una foto del familiar desaparecido que se coloque en la camiseta o portar pancartas; y para quienes son voluntarios, se les invita a adoptar a un desaparecido, para que a nombre de él exigir justicia.



También se pide llevar una veladora blanca que se encenderá al final, en memoria de los desaparecidos y por la verdad.