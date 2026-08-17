Seguridad

El Colectivo Madres Buscadoras de Sonora Marchará Pacíficamente en Hermosillo, Sonora

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el colectivo de búsqueda realizará una marcha pacífica el próximo 30 de agosto en la capital de Sonora.

El Colectivo Madres Buscadoras de Sonora Marchará Pacíficamente en Hermosillo, SonoraEl Colectivo Madres Buscadoras de Sonora Marchará Pacíficamente en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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