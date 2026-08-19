Accidentes

Ejemplar de Oso es Atropellado en Carretera Ímuris-Cananea en Sonora

Autoridades se mantienen en alerta ante la presencia de ozesnos tras localizar a una osa atropellada en carretera del estado de Sonora.

Ejemplar de Oso es Atropellada en Carretera Ímuris-Cananea en SonoraEjemplar de Oso es Atropellada en Carretera Ímuris-Cananea en Sonora. Foto: Protección Civil Ímuris

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