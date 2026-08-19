Ejemplar de Oso es Atropellado en Carretera Ímuris-Cananea en Sonora

La posible presencia de una cría de oso en las inmediaciones de la carretera Ímuris–Cananea mantiene en alerta a autoridades, luego de que una osa fuera atropellada este martes y se detectara que aparentemente se encuentra en periodo de lactancia.



El ejemplar, localizado en el kilómetro 151 de la carretera, permanece bajo atención y cuidado, mientras Protección Civil de Ímuris trabaja de manera coordinada con médicos veterinarios para establecer las medidas necesarias para su recuperación.



Además, se solicitó la intervención del Centro Ecológico de Sonora y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, con el propósito de definir el manejo adecuado de la osa y determinar si existe una cría en la zona.



Ante la posibilidad de encontrar al osezno, autoridades exhortaron a pobladores y rancheros a no acercarse, perseguirlo ni intentar capturarlo.



Cualquier avistamiento deberá ser reportado de inmediato al 911, para que personal especializado pueda intervenir.