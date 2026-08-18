Clima en Sonora Hoy 18 de Agosto: Emiten Recomendaciones por Lluvias y Calor

Un sistema de tormentas que se estará gestando sobre la sierra baja de Sonora, en la zona de Yécora, Sahuaripa y Rosario, podría originar lluvias moderadas a fuertes con intensas puntuales.

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil con información del Servicio Metereológico Nacional, este sistema espera que el desplazamiento del núcleo sea hacia el noroeste dando probabilidad de efectos en los municipios de Onavas, San Javier, Suaqui Grande, La Colorada y distintos puntos de la zona centro.

De la misma manera se pronostica que durante la noche pudiera acercarse a Hermosillo provocando rachas de viento fuertes, descargas eléctricas y lluvias moderadas a fuertes.

Por último, el pronóstico señala que se mantendrán temperaturas máximas entre los 40ºC y 45ºC en la región del noroeste y centro del estado de Sonora.