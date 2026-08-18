Pronóstico del tiempo

Clima en Sonora Hoy 18 de Agosto: Emiten Recomendaciones por Lluvias y Calor

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una serie de recomendaciones ante el pronóstico de lluvias y altas temperaturas en Sonora.

Clima en Sonora Hoy 18 de Agosto: Emiten Recomendaciones por Lluvias y CalorClima en Sonora Hoy 18 de Agosto: Emiten Recomendaciones por Lluvias y Calor. Foto: N+

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