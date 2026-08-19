Agresión Armada Genera Movilización Policiaca en la Colonia Ladrilleros de Hermosillo

Una agresión armada contra un transeúnte generó la activación del Código Rojo la mañana de este miércoles en la colonia Unión de Ladrilleros, al norponiente de Hermosillo, aunque la víctima logró escapar ilesa de sus atacantes.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:20 horas, en el cruce de las calles Joaquín Durán y Sahuaro, donde dos hombres vestidos de negro presuntamente siguieron al transeúnte y le dispararon.



Durante el ataque, los proyectiles impactaron la cortina metálica de una ferretería ubicada en el sector, sin que se reportaran personas lesionadas.



Policías municipales atendieron como primeros respondientes y posteriormente se sumaron agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y de la Policía Estatal; sin embargo, tanto la víctima como los agresores abandonaron el lugar y no fueron localizados.