Seguridad

Agresión Armada Genera Movilización Policiaca en la Colonia Ladrilleros de Hermosillo

Un ataque armado presuntamente contra un transeúnte generó la activación del Código Rojo la mañana de este miércoles al norponiente de Hermosillo, Sonora.

Agresión Armada Genera Movilización Policiaca en la Colonia Ladrilleros de HermosilloAgresión Armada Genera Movilización Policiaca en la Colonia Ladrilleros de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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