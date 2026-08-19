Así Puedes Reclamar tu Prenda Empeñada en el Monte de Piedad, Según Profeco
El mecanismo de la Profeco está dirigido únicamente a los clientes que ya cumplieron con el pago completo de su empeño
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El mecanismo de la Profeco está dirigido únicamente a los clientes que ya cumplieron con el pago completo de su empeño
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La huelga de Nacional Monte de Piedad ha impedido que miles de personas recuperen sus prendas empeñadas, pero existe una vía para presentar una reclamación ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y solicitar su devolución: el mecanismo ConciliaExprés.
La propia institución confirmó que sus clientes pueden recurrir a este programa mientras dure la suspensión de actividades en sus sucursales.
Este mecanismo está dirigido únicamente a los clientes que ya cumplieron con el pago completo de su empeño y que, pese a ello, todavía no pueden recuperar físicamente su artículo debido a la suspensión de actividades por la huelga.
Es importante aclarar que, si todavía se debe dinero del empeño, ConciliaExprés no sustituye el pago del préstamo. Solo las personas que ya liquidaron el desempeño y cuya prenda sigue en la sucursal pueden presentar una reclamación para solicitar su devolución.
ConciliaExprés es un mecanismo de Profeco para atender controversias de consumo mediante conciliación entre consumidores y los proveedores que participan en el programa. En el caso de Monte de Piedad, el procedimiento puede iniciarse de manera remota.
Una vez presentada la solicitud, ConciliaExprés abre un canal de conciliación entre el consumidor y el proveedor para buscar una solución.
Sin embargo, Profeco no puede ordenar de forma automática que se entregue la prenda, ni garantiza que la recuperación sea inmediata. Monte de Piedad ha señalado que este procedimiento es individual, optativo y está sujeto a la definición de la autoridad, además de que las prendas permanecen dentro de las sucursales, a las cuales la propia institución no tiene forma de acceder mientras dure la huelga.
Antes de iniciar el trámite, es necesario contar con:
Contrato original del empeño.
Comprobante de que se realizó el pago del desempeño.
Identificación y datos de contacto.
Información de la sucursal donde se realizó el empeño.
Número de contrato o boleta.
Cualquier otro comprobante o comunicación relacionada con la solicitud de devolución.
Con esta información, se debe llenar el formulario de "Solicitud de Reclamación ConciliaExprés", disponible en el sitio de Profeco, con los datos del consumidor, del proveedor, el número de servicio y una descripción del problema.
Además de ConciliaExprés, Profeco pone a disposición el Teléfono del Consumidor para recibir orientación:
55 5568 8722, para la Ciudad de México y su área metropolitana.
800 468 8722, para el resto del país.
De forma presencial, también se puede acudir al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México, dentro del expediente 1001/2025, para solicitar por escrito la devolución de la prenda, acreditando el pago del desempeño y presentando el contrato original.
La institución asegura que las prendas de los clientes que ya cumplieron sus obligaciones permanecen resguardadas en las bóvedas de sus sucursales y cuentan con cobertura de seguro. Además, señala que los contratos que ya fueron liquidados quedan concluidos, y que las prendas podrán recuperarse en cuanto se restablezca el servicio.
AMP