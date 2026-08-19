Sociedad

Así Puedes Reclamar tu Prenda Empeñada en el Monte de Piedad, Según Profeco

El mecanismo de la Profeco está dirigido únicamente a los clientes que ya cumplieron con el pago completo de su empeño

Continúa la huelga en la sede central del Monte de Piedad. Foto: CuartoscuroContinúa la huelga en la sede central del Monte de Piedad. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+