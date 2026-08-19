Así Puedes Reclamar tu Prenda Empeñada en el Monte de Piedad, Según Profeco

La huelga de Nacional Monte de Piedad ha impedido que miles de personas recuperen sus prendas empeñadas, pero existe una vía para presentar una reclamación ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y solicitar su devolución: el mecanismo ConciliaExprés.

La propia institución confirmó que sus clientes pueden recurrir a este programa mientras dure la suspensión de actividades en sus sucursales.