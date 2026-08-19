Conagua Reporta Cómo Está el Nivel del Sistema Cutzamala Hoy 19 de Agosto 2026

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer hoy, 19 de agosto de 2026, cómo está el nivel del Sistema Cutzamala, en N+ te detallamos el almacenamiento de sus presas.

El sistema cuenta actualmente con 607.564 millones de metros cúbicos de agua almacenada en las tres principales presas que lo integran: Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Sonora: Pronóstico de Hoy Miércoles 19 de Agosto del 2026

El Cutzamala es una de las principales fuentes de abastecimiento para la Zona Metropolitana del Valle de México y aporta una parte importante del agua que consumen habitantes de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

Con base en el reporte de Conagua con corte al 18 de agosto de 2026, el almacenamiento de las tres presas se encuentra de la siguiente manera:

Villa Victoria: 139.599 millones de metros cúbicos, equivalente a 75.16 por ciento de su capacidad.

Valle de Bravo: 331.734 millones de metros cúbicos, equivalente a 84.11 por ciento.

El Bosque: 136.231 millones de metros cúbicos, equivalente a 67.31 por ciento.

En conjunto, las tres presas acumulan 607.564 millones de metros cúbicos, lo que representa un 77.64 por ciento de almacenamiento.

La capacidad total considerada en el reporte es de aproximadamente 782.5 millones de metros cúbicos, por lo que el sistema se encuentra actualmente en 77.64 por ciento de su capacidad.

El comportamiento de los niveles puede variar diariamente debido a las aportaciones de lluvia, extracciones y otros factores relacionados con la operación del sistema.

FBPT