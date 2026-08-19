Medio Ambiente

Conagua Reporta Cómo Está el Nivel del Sistema Cutzamala Hoy 19 de Agosto 2026

Conagua dio a conocer el porcentaje de almacenamiento de las presas

Sistema Cutzamala: Presa Valle de BravoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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