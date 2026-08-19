Aléjese de Árboles y Estructuras: Mensaje Urgente por Lluvias Fuertes en Varios Estados

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió hoy, 19 de agosto de 2026, un mensaje urgente ante el pronóstico de lluvias fuertes en varios estados.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones de lluvia y calor se presentarán de manera simultánea en diferentes entidades, por lo que Protección Civil pidió a la población extremar precauciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Sonora: Pronóstico de Hoy Miércoles 19 de Agosto del 2026

Las lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, se pronostican en Guerrero y Oaxaca.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Puebla

Veracruz

En tanto, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas.

Además, habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Coahuila, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Baja California tendrá lluvias aisladas de hasta 5 milímetros.

Ante las precipitaciones, la CNPC recomendó mantenerse alejado de árboles, anuncios publicitarios y bardas que puedan caer debido a las condiciones meteorológicas.

También pidió evitar cruzar ríos, arroyos y calles que presenten corrientes de agua o inundaciones.

A quienes circulen por zonas urbanas o carreteras se les exhortó a reducir la velocidad, mantener la atención en el camino y extremar precauciones.

El calor extremo también será una de las principales condiciones meteorológicas de este miércoles.

El SMN pronostica temperaturas máximas superiores a 45 °C en Baja California.

Además, se esperan temperaturas de 40 a 45 °C en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En otras entidades se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 °C, entre ellas Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras tanto, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro tendrán temperaturas máximas de entre 30 y 35 °C.

FBPT