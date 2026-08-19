Jueves de Lluvias en CDMX: Detalles del Clima de Mañana 20 de Agosto 2026

La Ciudad de México (CDMX) seguirá con lluvias mañana, 20 de agosto de 2026, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante ello, en N+ te brindamos los detalles del pronóstico del tiempo del jueves y te compartimos las recomendaciones de expertos para evitar afectaciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualmente la capital mexicana es afectada por fenómenos meteorológicos como un canal de baja presión sobre el interior del país e inestabilidad atmosférica.

Esos sistemas afectarán todo el centro del país, pues además de la CDXM, se prevén precipitaciones de distinta intensidad en Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y Puebla.

Sobre la Ciudad de México, el pronóstico de la Megalópolis del SMN alertó que mañana en la mañana se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la CDMX.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta.

En tanto, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo en redes sociales:

Mañana : Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde : Temperatura entre 24 y 26 grados; 80% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 15 y 17 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 15 km/h.

Ante lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB