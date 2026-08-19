Pronóstico del tiempo

Jueves de Lluvias en CDMX: Detalles del Clima de Mañana 20 de Agosto 2026

La Comisión Nacional del Agua comparte el pronóstico del tiempo del jueves en la capital mexicana; conoce aquí si habrá tormenta eléctrica

Grupo de personas se cubre con impermeables azules ante fuertes lluvias en la Alameda Central, CDMX, en junio 2026. Foto: CuartoscuroGrupo de personas se cubre con impermeables ante fuertes lluvias en la Alameda Central, CDMX, en junio 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+