Recuperan Casi Cuatro Mil Litros de Gas LP en Palmar de Bravo, Puebla

La tarde de este martes 18 de agosto de 2026 se dio a conocer la recuperación de tres mil ochocientos litros de gas LP que eran transportados en una pipa por el municipio poblano de Palmar de Bravo.

De acuerdo con las autoridades, el hidrocarburo era trasladado en la unidad de carga por Carlos Manuel ‘N’ y Juan Carlos ‘N’ sobre la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, por lo que fueron detenidos.

Este martes elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla detuvieron a dos hombres que transportaban ilegalmente gas LP en la zona sur de la entidad poblana.

Se trata de Carlos Manuel ‘N’, de 25 años y Juan Carlos ‘N’, de 22 años, quienes fueron ubicados sobre la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, a la altura del municipio de Palmar de Bravo.

Dos hombres que transportaban de manera ilícita 3 mil 800 litros de gas LP fueron detenidos, en Palmar de Bravo, por la Policía Estatal del @Gob_Puebla.



ℹ️ Estos sujetos no lograron acreditar la legal procedencia del combustible abastecido en una pipa con placas de Tlaxcala.… pic.twitter.com/20E3b48kXu — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 19, 2026

Estos sujetos no lograron acreditar la legal procedencia de aproximadamente tres mil 800 litros del hidrocarburo que transportaban en una pipa con placas de circulación del estado de Tlaxcala.

Los sujetos detenidos, junto con la unidad de carga y los casi cuatro mil litros de combustible asegurados, quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

La SSP Puebla detuvo el pasado 13 de agosto a dos hombres por su probable responsabilidad en delitos en materia de hidrocarburos y aseguró más de 19 mil litros de este material en los municipios de Los Reyes de Juárez y Tepeaca.

La primera intervención tuvo lugar en Los Reyes de Juárez, donde la Policía Estatal, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), detuvo a Álvaro ‘N’, de 36 años, en posesión ilegal de una pipa abastecida con, aproximadamente, 15 mil litros de combustible.

Mientras que, en el municipio de Tepeaca, las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata (FERI) capturaron a Jorge ‘N’, de 20 años, quien no logró acreditar la legal procedencia de cuatro mil 200 litros de gas LP que eran trasladados en un pipa.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ