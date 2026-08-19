Seguridad

Recuperan Casi Cuatro Mil Litros de Gas LP en Palmar de Bravo, Puebla

Juan Carlos 'N' y Carlos Manuel 'N' transportaban tres mil 800 litros del hidrocarburo en una pipa sobre la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan.

Detenidos Carlos Manuel N Juan Carlos N Robo Hidrocarburo Gas LP Palmar de Bravo PueblaDetienen a Dos Sujetos por Presunto Robo de Gas LP en Palmar de Bravo, Puebla. Foto: X @SSPGobPue

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Casi 4 mil litros de gas LP recuperados en Puebla. Dos jóvenes detenidos por transportar el hidrocarburo sin acreditar su procedencia. Conoce los detalles de esta intervención.

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