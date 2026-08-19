Pago Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: ¿Quiénes No Cobrarán Apoyo de $2,500?

El delegado de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, dio a conocer el calendario de pagos de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad, por eso acá te decimos qué personas no van a cobrar el apoyo 2,500 pesos en agosto 2026 y el motivo de la suspensión del depósito o la baja definitiva del programa social en el Edomex.

Este 19 de agosto inició el cuarto pago de Mujeres con Bienestar 2026, pero la dispersión se hará por orden alfabético, por eso en una nota ya te dejamos el calendario con las fechas de depósito por letra y también te aclaramos si hay registro en agosto al programa social.

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Las beneficiarias que no van a recibir depósito de Mujeres con Bienestar en agosto 2026 pueden ser miles, aunque hayan hecho registro exitoso y tengan activa su tarjeta. Esto se debe a que en las reglas de operación se especifican varios motivos por el que se puede otorgar una suspensión temporal o baja definitiva:

Suspensión temporal

Cuando se identifiquen inconsistencias y/o información incorrecta en los datos personales, de domicilio y/o documentación proporcionada por la persona beneficiaria para ingresar al Programa.

Cuando se identifique la realización de cobros simultáneos o indebidos.

Baja del programa

Quien proporcione información socioeconómica falsa para su incorporación al Programa.

Cambie de domicilio fuera del Estado de México.

Renuncie de manera voluntaria.

Por fallecimiento.

Por transferir, vender, prestar, permutar, modificar, alterar o falsificar el medio de entrega.

Realice actos de proselitismo con los apoyos del Programa en favor de una persona postulante a un cargo de elección popular, a través de un partido político, coalición o de manera independiente.

Cuando se identifique que es beneficiaria de otro Programa de Desarrollo Social ya sea Federal, Estatal o Municipal, mediante el cual reciba apoyo monetario.

Cuando la persona beneficiaria no acuda a las convocatorias sin causa justificada.

Mal uso del medio de entrega.

No utilizar los accesos a los aplicativos del programa de manera personal e intransferible.

Beneficiarias que rebasen la edad máxima para recibir el apoyo (60 años).

Beneficiarias que viven en zonas rurales y ya cumplieron dos años dentro del programa, y por ende cobraron un total de 12 depósitos.

Mujeres que viven en zonas urbanas,

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Si quieres tener certeza, puedes marcar a l número de teléfono 55 9370 0924, ahí podrás conocer tu estatus en Mujeres con Bienestar 2026 y si sigues dentro del programa en el Edomex o ya fuiste daba de baja. El cuarto pago se deposita del 19 al 25 de agosto 2026.

AO