Programas sociales

Pago Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: ¿Quiénes No Cobrarán Apoyo de $2,500?

El cuarto pago de Mujeres con Bienestar comenzó este 19 de agosto 2026, por eso checa qué beneficiarias dejarán de recibir la ayuda económica del programa

Pago de Mujeres con Bienestar 18 a 59 años qué personas no cobran apoyo de 2,500 en agosto 2026Varias beneficiarias son dadas de baja en Mujeres con Bienestar agosto 2026. Foto: Juan Carlos González Romero

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