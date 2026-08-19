¿Cuándo Cierra Registro la Beca Leona Vicario en Agosto 2026? Da Hasta Mil al Mes

En Ciudad de México existe un apoyo bienestar para hombres y mujeres de 0 a 17 años de edad que entrega hasta 1,032 pesos mensuales y en N+ te decimos cuándo cierra el registro a este beneficio y cuáles son los requisitos para aplicar.

Se trata de la Beca Leona Vicario, que otorga el Gobierno de Ciudad de México, a través del DIF y el Fideicomiso de Bienestar Educativo (Fibien) a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno de Ciudad de México anunció que el calendario de pre-registro para solicitudes de nuevo ingreso al programa abrió el pasado 1 y concluirá el 31 de agosto de 2026.

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El proceso de inscripción se hace de manera electrónica en la página web del DIF, mientras que el cotejo de documentos será a través de citas programadas en el Módulo de Atención al programa, ubicado en la calle Prolongación Tajín 965, colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez.

Entre los requisitos de acceso están:

Tener de 0 a 17 años 11 meses de edad.

Estar inscrito en alguna escuela pública de CDMX, de nivel preescolar, primaria, secundaria o media superior, bajo sistema escolarizado.

Residir en la Ciudad de México.

No tener un ingreso familiar mensual mayor a 4,763.69 pesos

En el caso especifico de los niños de 0 a 3 años, no es requisito la inscripción escolar por su situación etaria.

El apoyo monetario que va de los 382 a 1,032 pesos se otorgará a mes vencido en las tarjetas electrónicas durante los primeros 10 días hábiles del mes.

Los montos a depositar por cada uno de los grupos de edad, dependen del mes en el que se depositen.

Mientras que de julio a agosto, todos los grupos de edad reciben 1,o32 pesos como apoyo económico. De septiembre a diciembre los montos quedan de la siguiente manera:

0 a 2 años: 1,032 pesos.

3 a 5 años: 432 pesos.

6 a 14 años: 382 pesos.

15 a 17 años: 1,032 pesos.

Centros de Atención Múltiple y primaria y secundaria laboral: 432 pesos.

Mientras que la documentación requerida para iniciar con el registro de nuevos beneficiarios contempla los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente.

Clave Unica de Registro a la Población (CURP).

Comprobante de domicilio de Ciudad de México (no mayor a tres meses).

Comprobante de ingresos al mes en curso.

Solicitud de ingreso al programa vía internet.

Correo electrónico para recibir respuesta.

SARR