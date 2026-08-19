Programas sociales

¿Cuándo Cierra Registro la Beca Leona Vicario en Agosto 2026? Da Hasta Mil al Mes

El registro al apoyo mensual para hombres y mujeres de 0 a 17 años se hace en línea, a través de la página web del DIF

Mujer sostiene Tarjeta de Beca Leona Vicario. Hasta Cuándo te puedes inscribir a Beca Leona Vicario en CDMX.Ve cuándo es la fecha límite para inscribirse a la Beca Leona Vicario en 2026. Foto: X @BienestarEdu

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