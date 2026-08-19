COMAPA Anuncia Baja Presión de Agua en Ciudad Madero

COMAPA SUR informó a los usuarios de Ciudad Madero y la zona sur de Tampico que este jueves 20 de agosto se registrará una baja presión en el servicio de agua potable, debido a trabajos programados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con el organismo, las labores forman parte de trabajos de mejora y modernización de la infraestructura eléctrica, por lo que será necesario realizar una suspensión temporal de energía que afectará el funcionamiento del sistema de suministro de agua potable.

La afectación se presentará en dos periodos: de las 10:30 a las 12:00 horas y posteriormente de las 16:00 a las 17:30 horas. Durante estos horarios, los usuarios podrían experimentar baja presión o interrupciones en el servicio.

COMAPA SUR señaló que, una vez concluidos los trabajos, el suministro de agua recuperará gradualmente sus condiciones habituales. Asimismo, advirtió que en caso de registrarse lluvia o vientos fuertes, las labores podrían suspenderse y ser reprogramadas.

El organismo agradeció la comprensión de los usuarios ante las molestias que pudieran ocasionarse y recomendó tomar las previsiones necesarias para hacer frente a la reducción temporal en el servicio de agua potable.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

* Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.

* Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.

* Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.

* Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.

* Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.