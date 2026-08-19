Sociedad

COMAPA Anuncia Baja Presión de Agua en Ciudad Madero

COMAPA Sur informó que este jueves 20 de agosto se registrará poca consistencia en el suministro de agua potable en Ciudad Madero.

Anuncian Baja Presión de Agua para La Zona Sur de TamaulipasAnuncian Baja Presión de Agua para La Zona Sur de Tamaulipas. Foto: N+

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Este jueves, la zona sur de Tamaulipas enfrentará baja presión de agua. COMAPA SUR recomienda almacenar agua y tomar precauciones.

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