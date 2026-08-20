Sociedad

Más de 36 Mil Aspirantes Presentan Examen de Control UNAM; Detectan 22 Intentos de Trampa

Los resultados del examen de control para ingresar a la licenciatura de la UNAM se publicarán el último fin de semana de agosto

Aplicación del examen de control presencial de la UNAM. Foto: CuartoscuroAplicación del examen de control presencial de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

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