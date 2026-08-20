Más de 36 Mil Aspirantes Presentan Examen de Control UNAM; Detectan 22 Intentos de Trampa

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, informó que, al cerrar la jornada de este miércoles 19 de agosto, más de 36 mil aspirantes presentaron el examen de control de nuevo ingreso en las sedes de Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca y Baja California.

Este miércoles, luego de supervisar la tercera y última jornada del examen en el Palacio de los Deportes, el rector estimó que al cerrar la jornada de hoy podrían sumar alrededor de 36 mil aspirantes —el corte a las 17:30 horas fue de 36,885 personas— quienes acudieron a la evaluación en las cuatro sedes y que aproximadamente la mitad tendrán un lugar en la Máxima Casa de Estudios.

En la sede de Ciudad de México se detectaron 22 intentos de trampa durante la aplicación del examen de control presencial, luego de que en algunos casos se descubriera el uso de teléfonos y lentes inteligentes para grabar las preguntas.

Lomeí recordó que los resultados del examen de control para ingresar a la licenciatura se publicarán el último fin de semana de agosto, a fin de que el próximo 31 de agosto las personas seleccionadas puedan estar en sus facultades y escuelas, realizar sus inscripciones e iniciar con sus clases.

El examen de control es un mecanismo de verificación que la UNAM aplicó de manera extraordinaria y presencial dentro del proceso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027. La propia Universidad ha insistido en que no se trata de un nuevo examen de admisión, sino de un ejercicio adicional cuyo único propósito es confirmar que los resultados obtenidos por los aspirantes en el examen original —aplicado en línea— reflejan realmente su esfuerzo y preparación, y no el resultado de alguna irregularidad durante la prueba.

La medida surgió después de que la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Ingreso, presidida por Eduardo Bárzana García, detectara un incremento estadístico atípico en los aciertos obtenidos por los aspirantes.

Ante este hallazgo, el rector Leonardo Lomelí Vanegas aceptó la recomendación de la Comisión Técnica y ordenó la aplicación de un examen de control presencial, dirigido a los aspirantes que ya habían recibido un aviso de selección y a quienes alcanzaron el puntaje mínimo histórico requerido para su programa, plantel y modalidad.

El objetivo, según la propia Universidad, es que los lugares de nuevo ingreso se asignen con base en un resultado confiable y verificado, para garantizar la equidad del proceso y proteger a los aspirantes que se prepararon y presentaron su examen original de manera honesta.

AMP