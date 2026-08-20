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Nyla Stone: La Cantante que no Existe, Pero Se Volvió Famosa por Cantar 'Ahora Soy mi Prioridad'

Detrás del nuevo himno de superación personal de TikTok está un proyecto que combina &quot;creación artística&quot; con inteligencia artificial para producir voces e instrumentos. Conoce a Nyla Stone.

quien-es-nyla-stone-cantante-no-existe-volvio-famosa-tiktok-cancion-ahora-soy-mi-prioridadFoto: Instagram Nyla Stone

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¿Sabías que Nyla Stone, la voz detrás del hit 'Ahora Soy mi Prioridad', no es real? Descubre qué significa esto para la industria de la música

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