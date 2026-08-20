Nyla Stone: La Cantante que no Existe, Pero Se Volvió Famosa por Cantar 'Ahora Soy mi Prioridad'

Una nueva canción ha tomado las riendas de las reproducciones en streaming y en plataformas de video corto, se trata de "Ahora soy mi prioridad", de la "cantante" Nyla Stone, que ya acumula 4.8 millones de reproducciones en Spotify y 2.2 millones de visitas en YouTube.

Y algunas de las personas que aparecen en el trend de Tiktok con esta canción o que lo reproducen y comparten no tienen idea de que la voz detrás de esta canción no pertenece a ninguna persona.

¿Quién es, o mejor dicho, qué es Nyla Stone? Se presenta en redes como "un proyecto musical de soul y blues emocional, donde cada canción nace desde experiencias reales y momentos que dejan huella".

En su descripción señala que es un proyecto que combina "creación artística" con "herramientas de inteligencia artificial" para producir voces e instrumentos.

En TikTok la canción se convirtió en banda sonora de videos de lypsinc, y publicaciones que citan frases de autoestima. En algunos casos, los jóvenes la han utilizado para captar las reacciones de sus madres o tías al descubrir que su "cantante favorita" no existe, sino que es un proyecto de IA.

El alza en la popularidad de Nyla llega en un momento clave para la industria, la plataforma Spotify recién anunció que a partir de septiembre de 2026 etiquetará a los perfiles de artistas generados con IA bajo la categoría "AI Persona", para señalar cuando la identidad de un artista no corresponda a una persona real.

La plataforma enfatizó que estos artistas no aparecerán en sus recomendaciones, sino que solo llegarán a las personas que las busquen, pues su algoritmo tiene el objetivo de priorizar a los artistas reales.

Lo que no aclaró la plataforma es si la etiqueta tendrá un impacto en los ingresos de estos proyectos.

Bloomberg analizó cuánto dinero en regalías habría generado "Ahora soy mi prioridad" a Nyla Stone si fuera una artista de verdad, y determinó que sus ingresos habrían sido de al menos 22 mil 866 dólares, unos trescientos 87 mil pesos mexicanos.