Accidentes

Perro Provoca Explosión de Tanque de Gas en Guadalupe, NL; Hay un Herido

Una mujer resultó lesionada luego de registrarse un siniestro, presuntamente provocado por una mascota, en la colonia Lomas de San Miguel

Explosión tanque de gasEl perro tumbó un tanque de gas, generando una explosión. Foto: Bomberos NL

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Una mujer y un perro resultaron heridos luego de que se registrara la explosión de un tanque de gas en una propiedad

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