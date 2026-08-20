Perro Provoca Explosión de Tanque de Gas en Guadalupe, NL; Hay un Herido

Una mujer resultó con diversas quemaduras en el cuerpo luego de que un perro presuntamente provocara la explosión de un tanque de gas al interior de una propiedad en la colonia Lomas de San Miguel, en Guadalupe, Nuevo León. El percance fue reportado la tarde de este miércoles 19 de agosto.

El tanque de gas habría caído luego de que la mascota de la familia lo tumbara, provocando que este se golpeara contra el suelo y posteriormente explotara. Tras lo ocurrido, el perro también resultó con lesiones, principalmente en el hocico y el rostro.

Fueron elementos de Bomberos de Guadalupe y paramédicos quienes se trasladaron hasta este domicilio para atender el reporte. Al llegar a la propiedad, los rescatistas encontraron a la mujer herida y atrapada entre el fuego, por lo que de inmediato le brindaron atención médica antes de trasladarla a un hospital cercano.

Autoridades informaron que la mujer presentó quemaduras en el 70 por ciento del cuerpo, principalmente en brazos y piernas, además de lesiones de segundo y tercer grado. Debido a la gravedad de las heridas, fue llevada por los cuerpos de auxilio a una clínica para recibir atención especializada. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

Se espera que durante las próximas horas personal de Bienestar Animal acuda al domicilio para revisar al perro, brindarle la atención que necesite y resguardarlo mientras su dueña permanece hospitalizada. Rescatistas realizarán una revisión en la propiedad para descartar posibles daños estructurales tras la explosión y confirmar que no exista algún riesgo en el lugar.