Sociedad

Marina Rescata a 2 Pescadores Desaparecidos en Chiapas; Sobrevivieron 5 Días en Hielera

Elementos de la Marina mexicana rescataron mar adentro a los hombres de 53 y 32 años, quienes zarparon a bordo de una embarcación de nombre “Camaronera”

Rescatan a Dos Pescadores Desaparecidos en Chiapas; Sobrevivieron 5 Días Encima de HieleraAsí localizaron a dos pescadores mexicanos desaparecidos, sobre una hielera en el mar. Foto: SEMAR

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