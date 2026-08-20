Marina Rescata a 2 Pescadores Desaparecidos en Chiapas; Sobrevivieron 5 Días en Hielera

La angustia y desesperación de familiares de dos pescadores que estuvieron desaparecidos en Chiapas tuvo un desenlace inesperado: fueron hallados con vida, luego de permanecer cinco días a la deriva sobre una hielera.

Dos pescadores que permanecieron cinco días a la deriva sobre una hielera fueron localizados y rescatados por personal naval a más de 240 km de la costa de Chiapas.



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Elementos de la Marina los rescataron a más de 240 kilómetros de la costa de Chiapas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aferrados a Una Hielera: Así Sobrevivieron Dos Pescadores a la Deriva en Chiapas

La Secretaría de la Marina, a través de un comunicado, informó que fue mediante el despliegue de unidades de superficie y aéreas bajo el concepto “Trinomio (buque–interceptora–aeronave), que fue posible ampliar la búsqueda, localizarlos, ponerlos a salvo y ser reunidos con sus familias”, dieron a conocer autoridades navales.

Se precisó que, por conducto de la Vigésima Segunda Zona Naval con sede en Puerto Chiapas, tras una operación de búsqueda y rescate, fueron localizadas y rescatadas las dos personas que se encontraban sobre una hielera, mar adentro.

Según el texto informativo de la dependencia, esta acción se llevó a cabo cuando se recibió la llamada de auxilio del personal de una cooperativa pesquera, solicitando apoyo en la búsqueda de los pescadores de 53 y 32 años, quienes zarparon a bordo de una embarcación de nombre “Camaronera”, teniendo comunicación por última vez con ellos el pasado 14 de agosto.

A cinco días de su desaparición se decidió ampliar la cobertura de búsqueda y localización a aproximadamente a 130 millas náuticas (240.76 kilómetros) del estado de Chiapas.

Una vez que fueron ubicados, una Patrulla Oceánica de la Armada de México se aproximó al área y realizaron las maniobras de rescate para poner a salvo a ambas personas, realizándoles valoración médica por parte del personal de sanidad naval. Posteriormente fueron trasladas vía aérea en un helicóptero a puerto, donde recibieron atención médica y fueron entregados a sus familiares.

HVI