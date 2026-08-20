Hallan Muertos a 5 Jóvenes en Cabaña de Oaxaca; Viajaron a la Comunidad para Trabajar

La Fiscalía de Oaxaca informó que cinco jóvenes fueron hallados sin vida al interior de una cabaña en San Francisco Cajonos, en la zona serrana de la entidad.

De acuerdo con los detalles del hallazgo que brindó la fiscalía estatal, los servicios de emergencia fueron alertados sobre varias personas inconscientes al interior de una vivienda, tras brindarles los primeros auxilios, los paramédicos confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

"Las personas fallecidas eran originarias de la agencia de San Andrés El Alto, perteneciente al municipio de San Antonino El Alto, distrito de Zimatlán de Álvarez”, confirmó la Fiscalía en un comunicado.

Luego de la confirmación del fallecimiento de las cinco personas, comenzaron las diligencias en el lugar para esclarecer los hechos a cargo del Instituto Instituto de Servicios Periciales, quienes no hallaron huellas de violencia en los cuerpos.

Además, se determinó que la causa de muerte de las cinco personas localizadas sin vida en una vivienda de San Francisco Cajonos fue asfixia por inhalación de dióxido de carbono.

“El análisis de la escena y las pruebas periciales establecieron que al interior de la habitación donde pernoctaban las víctimas se introdujo y mantuvo en funcionamiento un generador de energía eléctrica portátil a base de combustible”, aseguró la Fiscalía.

El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, explicó que en la vivienda no había ventilación y la máquina se quedó encendida durante la noche.

“Son de esos generadores que utilizan gasolina para poder funcionar. Se prende, se acaba el oxígeno y desafortunadamente pierden la vida”, dijo en conferencia de prensa.

Los cuerpos de los cinco jóvenes fueron trasladados a su comunidad de origen en San Andrés El Alto. La música de banda, flores y oraciones acompañaron el cortejo que encabezaron sus familiares y seres queridos, quienes aseguran, ellos solo querían cumplir sus sueños y trabajar.

EPP