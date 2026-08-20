Accidentes

Hallan Muertos a 5 Jóvenes en Cabaña de Oaxaca; Viajaron a la Comunidad para Trabajar

Las víctimas eran originarias de San Antonino El Alto y viajaron a otra comunidad para tener una mejor vida

Los jóvenes fueron hallados sin vida al interior de la cabaña donde dormían en OaxacaFoto: Cuartoscuro | Archivo
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