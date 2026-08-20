Hallan Cuerpo Flotando en el Río Coatzacoalcos; Ocurrió en Minatitlán, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 19 de agosto, en Minatitlán, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en las inmediaciones del río Coatzacoalcos.

Según la información recabada en el lugar, se trató del cuerpo de una persona del sexo masculino y, de acuerdo con lo informado, con este hallazgo sumarían al menos tres hallazgos de este tipo en el río durante los últimos días.

Fueron los lancheros de la zona quienes realizaron la localización del cuerpo flotando en el río Coatzacoalcos, por lo que procedieron a dar el aviso correspondiente a las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes minutos más tarde arribaron al sitio.

El hallazgo se registró a la altura de la calle Amelia Riveroll y Francisco I. Madero, localizada en la colonia Centro de Minatitlán, en la zona del malecón ribereño, lugar hasta donde acudió personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para llevar a cabo el levantamiento del cadáver.

Hasta el momento, la identidad de la persona que fue hallada sin vida en las inmediaciones del río Coatzacoalcos es desconocida y permanece a la espera de que sea reclamada por algún familiar.