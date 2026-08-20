Accidentes

Hallan Cuerpo Flotando en el Río Coatzacoalcos; Ocurrió en Minatitlán, Veracruz

En Minatitlán, una persona fue hallada sin vida en el río Coatzacoalcos. La víctima permanece en calidad de desconocido.

Hallan Cuerpo Flotando en el Río Coatzacoalcos; Ocurrió en MinatitlánCon este hallazgo sumarían tres cuerpos hallados en el río en días recientes. Foto: N+

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Un cuerpo fue hallado flotando en el río Coatzacoalcos, sumando tres en días recientes. La víctima, aún sin identificar, fue encontrada por lancheros en Minatitlán.

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